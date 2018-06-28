Орловская область определила подрядчика для достройки домов обманутых дольщиков

ТАСС, 28 июня. Дома обманутых дольщиков в Орловской области будет достраивать ПАО "Орелстрой". В начале июня её дочерняя организация ЗАО "Жилстрой" в качестве подрядчика пришла на объект в Орле, есть предварительная договоренность о завершении строительства многоквартирного дома в городе Ливны, сообщил ТАСС в четверг руководитель регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и жилищного хозяйства Денис Блохин.

В июне президент России Владимир Путин поручил регионам разобраться с проблемой обманутых дольщиков. До 2018 года Орловская область была единственным регионом, чьи власти не признавали обманутых дольщиков. Несмотря на то, что долгострои были, в реестре не значилось ни объектов, ни людей, пострадавших от нерадивых застройщиков.

"Всего на территории Орловской области четыре недостроенных многоэтажки: три в Орле, одна в Ливнах", - сказал Денис Блохин.

Точные сроки сдачи объектов застройщик не называет.

Проблемные застройщики

По его словам, в регионе четыре проблемных застройщика - ООО "МодульИнвестСтрой", ООО "Строй-Проект-Сервис", АО "АИЖК Орловской области", ООО "Промжилстрой". В отношении первой компании решением арбитражного суда Орловской области введена процедура конкурсного производства. 17 июля завершается процедура наблюдения "Строй-Проект-Сервиса". После чего арбитражный суд будет принимать решение о признании компании банкротом.

В вопросе долгостроев Орловская область пошла по опыту соседних регионов. В июне 2018 года в окончательном чтении депутаты облсовета приняли закон, согласно которому подрядчику, который завершит строительство проблемных домов, без торгов будет выделен компенсационный земельный участок.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что закон определяет механизм решения сразу нескольких задач. "Первая - это решение проблем обманутых дольщиков. Помимо этого, принятый закон регламентирует проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных участков для решения проблемы расселения граждан из аварийного жилья", - отметил он.