В Приморье впервые удалось сфотографировать трех маленьких леопардов из одной семьи

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты национального парка в Приморье впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами смогли получить фото котят из одной семьи, сообщает в пятницу пресс-служба учреждения.

"Специалисты "Земли леопарда" зафиксировали интересный случай. Впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами удалось получить фото котят из многодетной семьи, которые в полном составе выжили и перешли во взрослую жизнь. Вырастить сразу троих детенышей смогла мать-героиня - самка Leo 37F по имени Умка", - говорится в сообщении.

Фотоловушки зафиксировали молодых леопардов в возрасте около двух лет. Каждый получил от специалистов национального парка паспорт и номер: самец - Leo 106M, самки - Leo 107F и Leo 113F. Всего в национальном парке установлено около 400 фотоловушек.