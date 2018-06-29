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Министр здравоохранения Ульяновской области госпитализирован после обысков

Общество
29 июня, 10:26 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 29, июня. /ТАСС

По предварительной информации, Рашиду Абдуллову стало плохо с сердцем

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УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов госпитализирован. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правительстве региона.

Ранее ТАСС сообщал, что Управление ФСБ по Ульяновской области 28 июня провело обыски в этом региональном министерстве. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обыска является соблюдением законности деятельности министерства в сфере закупок.

"Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области госпитализирован в реанимацию. По предварительной информации, ему стало плохо с сердцем", - сказала собеседница агентства.

ТАСС пытался связаться с министром, но его телефон отключен.

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