Министр здравоохранения Ульяновской области госпитализирован после обысков

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов госпитализирован. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правительстве региона.

Ранее ТАСС сообщал, что Управление ФСБ по Ульяновской области 28 июня провело обыски в этом региональном министерстве. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обыска является соблюдением законности деятельности министерства в сфере закупок.

"Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области госпитализирован в реанимацию. По предварительной информации, ему стало плохо с сердцем", - сказала собеседница агентства.

ТАСС пытался связаться с министром, но его телефон отключен.