Путин наградил актеров Чурикову и Збруева, диктора Кириллова и еще более 300 россиян

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В документе, содержащем более трехсот фамилий, отмечены заслуги, в частности, деятелей культуры, спорта, сферы финансов, парламентариев, а также работников сельского хозяйства и промышленности.

Так, "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность" Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени артистку Инну Чурикову. Такого же ордена, но второй степени удостоен актер Александр Збруев. Орденом Почета глава государства наградил диктора телевидения Игоря Кириллова.

"За успешную подготовку спортсменов" к Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане ордена Почета удостоены, в частности, главный тренер сборной РФ по лыжным гонкам Елена Вяльбе, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, тренер сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Другими орденами и медалями награждена группа тренеров, в том числе Александр Жулин (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени) и глава тренерского штаба сборной по хоккею Роман Ротенберг (орден Дружбы).

"За активное участие в работе по обеспечению высокого уровня технического оснащения выборов президента России 18 марта 2018 года" орденом Почета награждены президент и старший вице-президент Ростелекома Михаил Осеевский и Алексей Сапунов, а "за заслуги в области экономики и финансов" ордена Александра Невского удостоены замглавы Центробанка Дмитрий Скобелкин и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Отмечены и заслуги ряда парламентариев "в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и за активную законотворческую деятельность". В числе награжденных, в частности, - сенаторы Владимир Джабаров, Зинаида Драгункина, Виктор Кресс (все они удостоены ордена Александра Невского), Александр Клишас (орден Дружбы), депутат ГД Николай Валуев (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени).