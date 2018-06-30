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Площадь контролируемых пожаров в лесах России сократилась на 11,5 тыс. га за сутки

Общество
30 июня, 3:56 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 30, июня. /ТАСС

Самые сильные возгорания зафиксировали в Красноярском крае

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ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Почти 120 лесных пожаров, которые активно тушат спасатели, действуют в регионах России на площади около 30,9 тыс. гектаров. Как сообщает в субботу пресс-служба Авиалесоохраны, площадь за сутки сократилась на 11,5 тыс. гектаров.

"На 00:00 мск 30 июня на территории РФ действовало 117 лесных пожаров на площади 30 тыс. 891 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые сильные возгорания отмечались, по данным на утро субботы, в Красноярском крае, огнем в регионе было охвачено почти 16,4 тыс. гектаров, свыше 1 тыс. гектаров - в заповеднике. Около 12,3 тыс. гектаров горело в Иркутской области, порядка 550 гектаров - в Республике Тыва. Возгорания на сравнительно небольших площадях регистрировались в Якутии, в Магаданской области, в Забайкальском крае, на Камчатке, в Томской области, в Архангельской области, в Бурятии, на Алтае, в Нижегородской области. По данным на утро пятницы, площадь контролируемых лесных пожаров составляла порядка 42,4 тыс. гектаров.

К борьбе с огнем в регионах привлечено около 2,8 тыс. человек, задействовано 452 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении - 131 воздушное судно. В ряде регионов к тушению пожаров привлечено порядка 130 человек парашютистов-десантников. За минувшие сутки удалось ликвидировать 87 лесных пожаров на площади почти 3,9 тыс. гектаров.

По данным Авиалесоохраны, в труднодоступных и удаленных местностях в регионах России в пятницу действовало 175 лесных пожаров на площади около 354,9 тыс. гектаров. Самые сильные очаги отмечались в Якутии. Эти пожары не тушатся, поскольку не угрожают поселениям и объектам экономики, затраты на тушение превышают прогнозируемый вред от возгораний.

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