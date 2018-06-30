Власти опровергли введение "налога на дождь" в Пермском крае

ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти опровергли информацию СМИ о введении "налога на дождь" в Кунгуре Пермского края.

Ранее СМИ сообщили, что якобы коммунальщики в Кунгуре начали взимать с жителей платежи за сточные воды, в том числе за дождевую воду, которая уходит в канализацию.

"Нет такого налога", - сказал ТАСС первый заместитель главы города Кунгур Андрей Дремин, отвечая на вопрос о введении платы за дождевую воду.

Он уточнил, что речь идет об общедомовых нуждах, когда плата взимается за отведение той воды, которая подавалась в дом, согласно счетчикам на воду.

"Общедомовые нужды это такая спорная вещь, туда все входит - порвало трубу, утекла вода, она на общем намотала счетчике, а на индивидуальных нет. Это все разницей ложится в общедомовой счетчик. Логично предположить, что раз вода вошла в дом, то она куда-то ушла", - пояснил Дремин, добавив, что в прошлом плату за водоотведение не взимали, однако, позже вновь ввели этот платеж законодательно.