Васильева считает, что роботы заменят представителей только 2% профессий

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Роботы смогут заменить представителей только 2% профессий. Об этом заявила в воскресенье министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды "Парсуна" на телеканале "Спас".

"Мы с вами знаем, что только 2%, - это уже известная история, - профессий на земле будут заменены роботами. 2% из ста. Значит, 98% - это профессии, которые будут человеческими", - сказала министр, добавив, что учителю, например, робот никогда не сможет составить конкуренцию.

По ее словам, компьютеры всего мира так и не смогли дойти до возможностей человеческого мозга. "Мы с вами это уже знаем. И чтобы совсем наглядно, примитивно наглядно: та информация, которая здесь у нас, в таинственном человеческом мозге, нужно триста лет непрерывного просмотра для того, чтобы посмотреть всю информацию, которая здесь у нас собрана", - отметила Васильева.