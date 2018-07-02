Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смешной ситуацией действия сервиса Google Maps, который подписал Крымский мост на карте на украинском языке. Об этом политик написал в понедельник на своей странице в Facebook.

Со стороны Краснодарского края Google Maps подписал мост по-русски, а со стороны Крыма - по-украински: "Кримський Мiст".

"Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше", - написал политик.

Он предположил, что "таким странным образом уважаемая компания пытается совместить реальность с "генеральной линией партии". "Если это так, то остается им только посочувствовать: сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами", - добавил глава Крыма.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая рано утром по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России. Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.