Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ведущие вузы предложили реформировать систему госаккредитации высших учебных заведений

Общество
2 июля, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В письме, направленном президенту Владимиру Путину, отмечается, что действующая система госрегламентации позволила в 2012-2017 годах расчистить рынок от недобросовестных вузов, но теперь устарела

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Представители Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и ассоциации "Глобальные университеты" (АГУ), объединяющие более 50 ведущих вузов страны, направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагают существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

Смотрите также

Как правильно выбрать вуз и что делать, если ваш вуз лишили аккредитации

Оно подписано председателем Совета АВУР, ректором СПбГУ Николаем Кропачевым, председателем АГУ, ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК) Александром Шохиным.

"Действующая система государственной регламентации в высшем образовании (лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности) позволила в 2012-2017 годах расчистить рынок от заведомо недобросовестных вузов, но теперь устарела", - говорится в письме.

В документе подчеркивается необходимость внедрения новой системы оценки качества вузов взамен существующей. "В качестве первых шагов просили бы поручить правительству РФ создать на базе Министерства науки и высшего образования рабочую группу с участием представителей АВУР, АГУ, НСПК с целью разработки и внедрения новой системы... Провести в 2018-2020 годах эксперимент по апробации [новой] модели оценки качества высшего образования с участием университетов, имеющих право на самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты, Проекта 5-100 (госпрограмма по повышению престижа российских вузов в мире) и региональных опорных университетов", - говорится в письме.

Его авторами также предлагается набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза. В первую группу входят показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, планируется оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников и так далее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузьминов, Ярослав Иванович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин присвоил почетные наименования 11 воинским формированиям
2
Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps
3
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости