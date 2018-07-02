Ведущие вузы предложили реформировать систему госаккредитации высших учебных заведений

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Представители Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и ассоциации "Глобальные университеты" (АГУ), объединяющие более 50 ведущих вузов страны, направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагают существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

Оно подписано председателем Совета АВУР, ректором СПбГУ Николаем Кропачевым, председателем АГУ, ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК) Александром Шохиным.

"Действующая система государственной регламентации в высшем образовании (лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности) позволила в 2012-2017 годах расчистить рынок от заведомо недобросовестных вузов, но теперь устарела", - говорится в письме.

В документе подчеркивается необходимость внедрения новой системы оценки качества вузов взамен существующей. "В качестве первых шагов просили бы поручить правительству РФ создать на базе Министерства науки и высшего образования рабочую группу с участием представителей АВУР, АГУ, НСПК с целью разработки и внедрения новой системы... Провести в 2018-2020 годах эксперимент по апробации [новой] модели оценки качества высшего образования с участием университетов, имеющих право на самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты, Проекта 5-100 (госпрограмма по повышению престижа российских вузов в мире) и региональных опорных университетов", - говорится в письме.

Его авторами также предлагается набор данных, при помощи которых можно объективно оценить эффективность работы вуза. В первую группу входят показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс. Кроме того, планируется оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников и так далее.