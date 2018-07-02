Рособрнадзор раскритиковал предлагаемые ведущими вузами подходы к госаккредитации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор не согласен с подходами к государственной аккредитации, которые предложило вузовское сообщество. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Ранее представители более 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту с просьбой существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. Вузы, в частности, предлагали использовать при оценке организаций высшего образования показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс, оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников.

"Многое из того, что в письме выдается за новые подходы, уже создано и успешно применяется Рособрнадзором. Также следует отметить, что ряд показателей, которыми предлагается "заменить" требования ФГОС [Федеральных государственных образовательных стандартов], не имеют никакого отношения ни к содержанию образовательных программ, ни к качеству подготовки обучающихся, а также не содержат связи с реальным рынком труда, для отраслей которого образовательная организация готовит выпускников", - отметили в пресс-службе Рособрнадзора. Там подчеркнули, что государственная аккредитация образовательной деятельности в настоящее время представляет собой "комплексную, открытую и прозрачную процедуру", главная цель которой - подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам.

В пресс-службе также добавили, что в реестре аккредитованных экспертов, которые проводят аккредитационную экспертизу, практически отсутствуют представители тех ведущих вузов, которые недовольны существующей системой государственной аккредитации. Например, Высшая школа экономики, являясь базовой для Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Экономика и управление", не представлена в реестре аккредитованных экспертов для проведения экспертиз образовательных программ в данном направлении", - отметили в Рособрнадзоре.

"Рособрнадзор поддерживает желание вузовского сообщества по совершенствованию модели государственной аккредитации. Однако любой предлагаемый подход к изменению процедуры государственной аккредитации должен обеспечивать равенство всех вузов перед российским законодательством", - заключили в пресс-службе.

Дискуссии вокруг системы оценки качества образования начались после того, как была лишена госаккредитации "Шанинка" - Московская высшая школа социальных и экономических наук. В профессиональном сообществе стали говорить о том, что аккредитация должны быть более гибкой и ориентироваться не на бумажные отчеты, а реальные результаты вузов.