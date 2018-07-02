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Пенсионерка отсудила у мэрии Петрозаводска 530 тыс. рублей за неубранный тротуар

Общество
2 июля, 16:21 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 2, июля. /ТАСС

Неочищенный от наледи тротуар привел к тому, что женщина получила травму

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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июля. /ТАСС/. Пенсионерка, травмировавшая ногу из-за гололеда, взыскала через суд с мэрии Петрозаводска более 530 тыс. рублей, из них 400 тыс. рублей - компенсация морального вреда. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь суда Сергей Величко.

"Суд удовлетворил иск частично и взыскал в пользу истицы с мэрии Петрозаводска компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей, а также утраченный заработок в 130 тыс. 144 рубля", - сказал Величко.

Он отметил, что суд отказал заявительнице в возмещении расходов на платные медицинские услуги в 4,5 тыс. рублей в связи с непредставлением оригинала квитанции.

Представитель суда сказал, что в марте 2017 года пенсионерка в микрорайоне Ключевая поскользнулась у одного из жилых домов на тротуаре, который не был очищен от наледи. Она получила травму ноги и попала в больницу. На лечение потребовалось более шести месяцев.

В ноябре 2017 года женщина обратилась в суд с требованием взыскать с мэрии 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 4,5 тыс. рублей за платные медуслуги, добавил Величко.

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