Долину реки Бикин на Дальнем Востоке включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Долина реки Бикин, протекающей по территории Приморского и Хабаровского краев, включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято в понедельник на заседании Комитета всемирного наследия, которое проходит в столице Бахрейна Манаме, сообщили в пресс-службе базирующейся в Париже Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как отметили в организации, долина реки Бикин предложили "в качестве расширения комплексного объекта "Центральный Сихотэ-Алинь", включенного в Список всемирного наследия в 2001 году. "Комитет одобрил расширение уже включенного в Список объекта в Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ЮНЕСКО.

Река Бикин берет начало на северных склонах хребта Каменного в центральной части Сихотэ-Алиня. Река протекает главным образом по территории Приморья, в нижнем течении переходя границу Хабаровского края. В 214 км от устья Бикин впадает в Уссури - один из главных притоков Амура.

Как отметили в ЮНЕСКО, включение в Список всемирного наследия долины реки Бикин позволило троекратно увеличить площадь объекта "Центральный Сихотэ-Алинь", уже находящегося под охраной ЮНЕСКО. "Площадь расширенного объекта составляет 1,16 млн га, что в три раза превосходит площадь уже включенного в Список объекта", - подчеркнули в организации.

Сихотэ-Алинский заповедник - первый природный парк на Дальнем Востоке, включенный в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Заповедник располагается на севере Приморского края и включает в себя территорию горной цепи Сихотэ-Алинь. Он считается одним из основных мест обитания амурского тигра.