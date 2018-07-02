Росздравнадзор предлагает установить ответственность за повторную продажу лекарств

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор предлагает ввести ответственность за повторную продажу лекарств. Об этом заявил глава надзорного ведомства Михаил Мурашко на парламентских слушаниях в Госдуме в понедельник, посвященных вопросам правоприменительной практики внедрения системы мониторинга фармпрепаратов.

"Нужно вносить обязательную ответственность за продажу ранее проданного лекарства. Доказывать, что оно было фальсифицированным, недоброкачественным - бессмысленный процесс. Раз оно уже было продано, оно фактически уже продаваться не может", - сказал он.

Мурашко отметил, что государство из-за повторной продажи лекарств несет "колоссальные убытки".