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Росздравнадзор предлагает установить ответственность за повторную продажу лекарств

Общество
2 июля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Глава надзорного ведомства Михаил Мурашко отметил, что государство из-за этого несет "колоссальные убытки"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор предлагает ввести ответственность за повторную продажу лекарств. Об этом заявил глава надзорного ведомства Михаил Мурашко на парламентских слушаниях в Госдуме в понедельник, посвященных вопросам правоприменительной практики внедрения системы мониторинга фармпрепаратов.

"Нужно вносить обязательную ответственность за продажу ранее проданного лекарства. Доказывать, что оно было фальсифицированным, недоброкачественным - бессмысленный процесс. Раз оно уже было продано, оно фактически уже продаваться не может", - сказал он.

Мурашко отметил, что государство из-за повторной продажи лекарств несет "колоссальные убытки".

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