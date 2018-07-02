Одаренные школьники из ПФО и Севастополя разработают электроскейт и очки-навигатор в Пензе

ПЕНЗА, 2 июля. /ТАСС/. Летняя школа для победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов "TeenГрад" начала работу в Пензе в понедельник. Ее участниками стали 130 школьников из Пензенской, Ульяновской, Саратовской области, Мордовии и Севастополя, которым предстоит разработать инновационные проекты для их последующего мелкосерийного производства, сообщил ТАСС руководитель программы "1000-list-nick" Евгений Симонов.

Летняя школа "TeenГрад" проводится в рамках региональной программы вовлечения молодежи Пензенской области в инновационную деятельность "1000-list-nick" в седьмой раз. В каждой смене принимают участие более 100 школьников из Пензы и других регионов России.

"В школе будут заниматься 130 школьников старше 14 лет. Они сгруппируются вокруг девяти стартапов по направлениям. Стартапы предлагают выпускники программы, которые сейчас являются студентами и могут помочь запустить проекты в производство. Наша задача - перейти от идеи к мелкосерийному производству", - сказал Симонов.

Проекты школы "TeenГрад"

По словам организаторов, до 10 июля участникам летней школы "TeenГрад" предстоит запустить несколько технологических проектов - первый в России электробайк, способный преодолевать крутые подъемы и значительные расстояния, электроскейт, который представляет собой роликовую доску на электротяге, оснащенную аккумулятором. Еще одной разработкой, которую представят участники проекта, станут очки-навигаторы с использованием технологии дополненной реальности. На их линзы программа будет проецировать стрелки, которые указывают пользователю направление движения.

Над проектами со школьниками будут работать специалисты по инженерному делу, 3D-моделированию, программированию, радиоэлектронике, маркетингу. Воплотить свои идеи участники летней школы смогут в технопарке, оснащенном современным оборудованием и компьютерной техникой, которую предоставляют центры молодежного инновационного творчества.

"У нас были попытки (запуска мелкосерийного производства), мы делали знак аварийной остановки с подсветкой, еще ряд проектов. В этом году мы подняли планку, будем делать электротранспорт и инфраструктуру под него - зарядные станции, которые можно располагать на улицах. На старте прототипы финансирует минпром Пензенской области", - добавил Симонов. По его словам, несколько разработок, представленных ранее в рамках летней школы (система фильтрации для 3D-принтеров, IT-проект, связанный с безопасностью на ответственных производствах), получили поддержку Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который посетил открытие летней школы, промышленности региона требуются высококвалифицированные инженеры. "Очень важно сопровождать творческие инициативы молодежи в различных сферах деятельности, мы будем поддерживать это, проводя это и подобные мероприятия", - отметил Белозерцев.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая стала почетным гостем церемонии открытия летней школы "TeenГрад", рассказала журналистам, что ее поразил робот, сделанный руками школьников. "Таких проектов должно быть больше, чтобы ребята, независимо от места их проживания, имели возможность реализовать свою идею", - сказала она.