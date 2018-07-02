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Скворцова: лекарства регистрируются в России быстрее всего

Общество
2 июля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Соответствующий процесс занимает около пяти месяцев

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Срок регистрации фармацевтических препаратов в России на данный момент самый короткий, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"В пять раз с 2012 года снизилось число отказов (в регистрации препаратов). Сейчас у нас самая короткая продолжительность регистрации, если сравнивать с развитыми системами в других странах - около пяти месяцев", - сказала Скворцова.

По словам министра, в России при этом имеется процедура ускоренной регистрации.

"У нас ежегодно растет лекарственный рынок, и в прошлом году на 8% к позапрошлому году - это 6,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1,6 трлн рублей", - добавила министр.

Кроме того, в России прорабатывается механизм ускоренной регистрации инновационных препаратов. Скворцова отметила, что за последние годы существенно продвинулось регулирование этой сферы на всех этапах.

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