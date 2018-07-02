Более 20 тыс. км преодолеют участники арктической стартующей из Самары авиаэкспедиции

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Арктическая авиационная экспедиция стартует во вторник утром с аэродрома в селе Красный Яр Самарской области. Шести россиянам и одному французу предстоит преодолеть на трех самолетах-амфибиях более 20 тыс. километров. Об этом в понедельник рассказал журналистам один из участников экспедиции, председатель совета директоров НПО "Аэроволга", пилот-спортсмен Сергей Алафинов.

"Маршрут экспедиции составляет порядка 11 тыс. морских миль (20 тыс. км - прим.ТАСС). В России идем напрямую через города Урай, Сургут на Норильск, Тикси, выходим на Северный Ледовитый океан и далее вдоль берега до мыса Шмидта и затем бухты Провидения", - отметил Алафинов.

Далее маршрут пролегает через Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию, после чего экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область.

Цель экспедиции - проведение различных климатических и медико-биологических исследований, разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу и испытание экипажа и техники перед планируемой в следующем году авиаэкспедицией в Антарктиду. В путешествии задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства - два самолета LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза - до 2,6 тонны) и один "Борей" (два посадочных места, общий вес груза - до 700 кг). Самолеты будут лететь на высоте до 3 тыс. метров со скоростью около 200 км/ч.

В составе экспедиции семь человек, в том числе летчик- космонавт, Герой России, глава городского округа Звездный Городок Валерий Токарев, космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков, французский пилот гидроавиации Лоик Блез. По словам Атькова, идея этой экспедиции получила поддержку в администрации президента России, в МИДе и Минтрансе РФ. "Все в рамках своих возможностей оказали содействие", - отметил Атьков.

Планируется, что экспедиция продлится около 40 дней и в августе путешественники вернутся в Самарскую область.