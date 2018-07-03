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Московское метро и МЦК продлят работу из-за футбольного матча Англия - Колумбия

Общество
3 июля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Подземка и Московское центральное кольцо будут работать до 03:00 мск

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) во вторник и в ночь на 4 июля будут работать до 03:00 мск в связи с проведением позднего футбольного матча на стадионе "Спартак". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

3 июля в Москве на стадионе "Спартак" пройдет матч в рамках чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии, игра начнется в 21:00 мск.

"Метро и МЦК будут работать до 03:00 с 3 на 4 июля", - уточнили в пресс-службе, добавив, что до трех ночи подземка продлит работу и с 11 на 12 июля.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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