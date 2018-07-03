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Право бесплатного проезда на пригородных электричках Подмосковья получат 2,8 млн человек

Общество
3 июля, 10:39 дата обновления: 3 июля, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

С 1 августа право бесплатного проезда предоставят пенсионерам и другим льготным категориям граждан

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бесплатным проездом на пригородных электричках Московской области с 1 августа смогут воспользоваться 2,8 млн человек, в их числе 1,6 млн жителей Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Такое решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым в связи с многочисленными обращениями. Право на бесплатный проезд получили все пенсионеры Москвы и Московской области, а также почетные доноры СССР, РФ и Москвы, законные представители детей-инвалидов и др.

"Право бесплатного проезда будет действовать с 1 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

По мнению мэра Москвы, пригородные электрички стали неотъемлемой частью транспортной системы города, поездки в Подмосковье не отличаются от поездок на метро. Поэтому "будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно".

Как отметл Воробьев, ткаим образом были выполнены просьбы, "которые звучали на многих встречах".

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