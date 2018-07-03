Турпоток в Крым с начала года увеличился почти на четверть

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Крым с начала года увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 1,8 млн человек, сообщил во вторник глава республиканского министерства курортов и туризма Вадим Волченко.

"В Крыму с начала года отдохнули 1,8 млн туристов, что на 24,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - сказал Волченко на заседании правительства Крыма.

Согласно данным властей, 37% отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, еще 35% - по Крымскому мосту. Как отметил Вадим Волченко, по Крымскому мосту с момента запуска автодорожного сообщения до 28 июня проехали уже более 330 тысяч автотранспортных средств, в том числе 3,1 тыс. автобусов.

Средняя загрузка санаториев, гостиниц, пансионатов Крыма, по словам чиновника, составила более 66%, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На полуострове работают более 430 пляжей, восемь автокемпингов.

"Подготовлено еще 29 площадок под создание новых кемпингов в Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и др.", - сообщил Волченко.

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По его мнению, создание новых автокемпингов серьезно расширит туристическую географию полуострова.

В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек.

В 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году - 4,6 млн.

В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек.