Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турпоток в Крым с начала года увеличился почти на четверть

Общество
3 июля, 11:30 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, июля. /ТАСС

Согласно данным властей, 37% отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, еще 35% - по Крымскому мосту

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Крым с начала года увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 1,8 млн человек, сообщил во вторник глава республиканского министерства курортов и туризма Вадим Волченко.

СПЕЦПРОЕКТ

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"В Крыму с начала года отдохнули 1,8 млн туристов, что на 24,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - сказал Волченко на заседании правительства Крыма.

Согласно данным властей, 37% отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, еще 35% - по Крымскому мосту. Как отметил Вадим Волченко, по Крымскому мосту с момента запуска автодорожного сообщения до 28 июня проехали уже более 330 тысяч автотранспортных средств, в том числе 3,1 тыс. автобусов.

Средняя загрузка санаториев, гостиниц, пансионатов Крыма, по словам чиновника, составила более 66%, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На полуострове работают более 430 пляжей, восемь автокемпингов.

"Подготовлено еще 29 площадок под создание новых кемпингов в Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и др.", - сообщил Волченко.

СПЕЦПРОЕКТ

Достопримечательности Крыма в формате 360°

Керчь и Тамань с высоты птичьего полета

По его мнению, создание новых автокемпингов серьезно расширит туристическую географию полуострова.

В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек.

В 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году - 4,6 млн.

В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
4
В РЖД заявили, что продолжат закупать плацкартные вагоны
5
Японские футболисты оставили записку на русском языке в раздевалке после матча в Ростове
6
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости