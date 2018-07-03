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Кроссовка из фильма "Назад в будущее" продана на Ebay за $92 тыс.

Общество
3 июля, 12:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

Лот выставил на продажу коллекционер обуви Джордан Геллер, который сразу же предупредил, что кроссовка находится в плачевном состоянии

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Около 220 пользователей сети участвовали в борьбе за кроссовку героя фильма "Назад в будущее 2" Марти Макфлая, которого сыграл актер Майкл Джей Фокс. Предмет обуви ушел с молотка за $92,1 тыс. сообщило интернет-издание Hollywood Reporter.

Лот выставил на продажу коллекционер обуви Джордан Геллер, который сразу же предупредил, что кроссовка находится в плачевном состоянии: у нее повреждена пятка и подошва. Однако это не отпугнуло участников аукциона. Имя победителя не разглашается.

В фильме "Назад в будущее 2" Макфлай во время путешествия в будущее ходил в кроссовках, которые зашнуровывались сами. В 2011 и в 2016 годах компания Nike выпустила ограниченную партию самозашнуровывающейся обуви наподобие той, которой пользовался герой фантастической комедии. Всего было произведено 89 пар кроссовок с механизмом автоматической шнуровки, а одну из них продали на аукционе в Гонконге за $104 тыс.

Премьеры кинотрилогии "Назад в будущее" состоялись в 1985, 1989 и в 1990 годах, главные роли в ней сыграли Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. Кассовые сборы от показа фильмов составили $957,6 млн.

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