Посвященный культуре Северного Кавказа музей откроется в Красной Поляне к 2021 году

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Выставочный комплекс "Северный Кавказ" будет создан на сочинском курорте Красная Поляна к 2021 году, сообщила ТАСС руководитель центра Ирина Гуилли.

"В Красной Поляне... создается большой выставочный комплекс "Северный Кавказ", в нем будут представлены все регионы Кавказа, будет рассказываться о культуре, истории каждого региона", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что для разных регионов будут отведены отдельные павильоны, а чтобы сформировать экспозиции, представители центра встречаются с властями каждой из северокавказских республик. Общим элементом для всех павильонов станут барельефы с портретами национальных поэтов и отрывки из их стихотворений.

Собеседница агентства добавила, что помимо субъектов СКФО будут павильоны Краснодарского края - регион будет представлен музеем хлеба, а также Астраханской и Ростовской областей и Калмыкии. В центре комплекса планируется сделать Площадь веры, там установят макеты храмов традиционных религий региона - православной церкви, мечети, армянского храма, синагоги.

Кроме того, в этом же комплексе в первые дни чемпионата мира по футболу открылся Музей футбольного мяча, на август запланировано открытие павильона Русского географического общества, в котором будут меняться экспозиции, а до конца года - центра современного искусства. По словам Гуилли, запуск всех запланированных павильонов займет около двух лет.