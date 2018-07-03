Власти Москвы объявили о начале реформы приемных отделений столичных клиник

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил во вторник НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, где объявил о реорганизации приемных отделений столичных клиник. По словам градоначальника, новый подход будет предполагать создание комфортной среды для пациента, а также упразднение "кабинетной" схемы, где человеку не надо будет ходить по больнице в поисках врачей.

"Одна из основных проблем в наших клиниках - это приемное отделение, логистика, как приняли пациента, как направили, сколько он провел в приемном отделении. Пациент приходит с серьезной проблемой, он сам по себе в состоянии, близком к шоковому, и когда он встречает глухую стену непонимания, у него ощущение от здравоохранения, от клиники негативное. <...> Наша задача - перевести на новые стандарты приемные отделения не только Склифа, но и ведущие клиники Москвы", - сказал он.

По его словам, стандарт предполагает другой подход в общении с пациентом, "когда его встречают, берут за руку, ведут к врачу, оказывают внимание". Институт имени Склифосовского одним из первых внедрил новый стандарт работы приемного отделения. Теперь не пациент идет к врачу, а врачи приходят к пациентам, которые ждут осмотра на койках в специально оборудованных залах.

"В вашем приемном отделении не все идеально, но тем не менее сделан большой шаг. Мы понимаем, что надо построить новое приемное отделение, уже изначальное сделанное под эту логистику работы, оснащенное всем необходимым оборудованием, с помощью которого можно поставить диагноз. Ваш опыт ляжет в основу реорганизации в других клиниках", - подчеркнул мэр, обращаясь к директору института Сергею Петрикову.

Собянин также добавил, что в настоящее время ведется строительство 10 новых приемных отделений при крупнейших столичных клиниках. По его словам, это позволит учреждениям повысить эффективность оказания медицинской помощи и ставить диагнозы более оперативно. "Психологически надо настраиваться на пациентоориентированность. Самое главное - это ваш пациент", - сказал градоначальник.