В московском метро запустили поезд, созданный специально для Филевской линии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новый поезд "Москва", созданный специально для Филевской линии, начал перевозить пассажиров столичного метро. Комфортный подвижной состав специальной модификации заменит вагоны "Русич" на этой линии до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

"Мы выполнили взятые на себя обязательства и запустили новый более надежный поезд "Москва" второй модификации, изготовленный специально для Филевской линии. Для его создания взяли все лучшие технические решения, примененные в первой модели "Москвы", и адаптировали состав для движения по наземным участкам метро", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

В головных вагонах часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна, поскольку 7 из 13 станций Филевской линии построены на поверхности земли. Такие сиденья скомпонованы по схеме 2+1. В промежуточных вагонах некоторые сидения стали складными для большей вместительности.

Еще одно новшество - яркие дисплеи вместо традиционных навигационных табло над дверями. Информация на них останется читаемой даже под прямыми лучами солнца, так что пассажирам будет еще легче понять, где сейчас поезд и какая станция будет следующей.

Для постоянного поддержания комфортной температуры в дополнение к мощной современной климатической системе установили новые двери с кнопками для открытия. Это новшество позволит открывать двери только по мере необходимости, тем самым способствуя сохранению в вагонах прохлады летом и тепла зимой.

Подвижной состав на линии полностью обновится до конца года. Вместо "Русичей" там будет курсировать 27 шестивагонных поездов нового поколения.

Базовые характеристики "Москвы"

Вместе с тем, специальная серия поездов "Москва" унаследовала от составов первой модификации все ключевые преимущества. Здесь также сделан удобный сквозной проход через все вагоны и расширенные до 1,4 метра дверные проемы. На стенах остались USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные интерактивные мониторы, с помощью которых пассажиры могут найти нужные станции на схеме метро, проложить оптимальный маршрут и рассчитать время поездки.

За освещение салона отвечают экономичные и долговечные светодиодные лампы. Они излучают холодный свет утром, чтобы было легче просыпаться, и теплый - вечером, чтобы пассажирам было уютнее по пути домой. В головных вагонах по-прежнему есть специальные площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации инвалидных кресел.