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РНФ выделил гранты на более 800 исследований молодых ученых в 2018 году

Общество
3 июля, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Победившие проекты связаны с исследованиями в области физики, химии, а также инженерных наук

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) поддержал 503 проекта молодых ученых, которые будут получать 1,5-2 миллиона рублей на проведение своих исследований ежегодно, и 313 молодежных научных групп с финансированием в 3-5 млн рублей в рамках "молодежных" конкурсов Президентской программы исследовательских проектов 2018 года. Об этом во вторник сообщили на сайте РНФ.

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Президентская программа исследовательских проектов была разработана РНФ в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Ее основные задачи - поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей. По результатам первых конкурсов, проведенных в 2017 году, было поддержано 504 инициативных проекта молодых ученых размером 1,5-2 млн рублей ежегодно, 239 молодежных научных групп с финансированием в 3-5 млн рублей.

"По результатам двух конкурсов Фондом поддержано 503 инициативных проекта молодых ученых размером 1,5-2 млн рублей ежегодно и 313 молодежных научных групп с финансированием в 3-5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Первый конкурс, "Проведение инициативных исследований молодыми учеными", направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. Финансирование на свои исследования они будут получать в течение двух лет. Второй конкурс, "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых", призван поддержать новое поколение научных лидеров. Победители, которыми могут стать кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет, получают грант в размере до 5 млн рублей ежегодно, финансирование рассчитано на три года с возможностью продления на конкурсной основе до пяти лет.

"За эти средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя молодежную научную группу с тем, чтобы реализовать этот проект в качестве руководителей. В конкурсе приняли участие более 1,2 тыс. заявок, поддержку экспертного совета нашли 313 проектов", - отмечают в РНФ.

Победившие проекты связаны с исследованиями в области физики, химии, а также инженерных наук. Из приоритетов Стратегии научно-технологического развития России, на реализацию которых направлены все участвующие в конкурсе проекты, лидировали по числу поддержанных исследований направления: "цифровые технологии", "персонализированная медицина" и "ресурсосберегающая энергетика".

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