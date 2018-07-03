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Дума запросит Минздрав об упрощении внедрения российских инновационных лекарств

Общество
3 июля, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Одной из проблем фармацевтики первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов назвал тот факт, что система регистрации препаратов, которую пытаются внедрить, еще "сырая"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы запросят Минздрав по поводу возможности упрощения внедрения российских инновационных лекарств, в частности, релиз-активных препаратов. Об этом во вторник заявил первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов, выступая от фракции после "правительственного часа" с участием главы Минздрава Вероники Скворцовой.

"Видные врачи, ученые, представители госорганов рассказали о крайне сложной системе внедрения российских инновационных лекарственных препаратов, - информировал Тумусов. - По итогам круглого стола готовим депутатский запрос в адрес Минздрава". По его словам, "запрос основан на предложении медицинского отделения РАН о необходимости разработки научно обоснованных регуляторных требований для нового класса релиз-активных лекарств на основе высоких разведений антител".

Первый зампред думского комитета указал на очевидные успехи российской фармацевтической промышленности. По его словам, это "одна из самых динамично развивающихся отраслей промышленности, в денежном выражении темп роста составляет 10-12%". "Принимаются реальные меры по обеспечению надлежащего качества лекарственных средств", - добавил политик.

При этом парламентарий обратил внимание, что пока не удается "снять проблему обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан". В то же время, как констатировал депутат, выполнение поставленных президентом России задач по увеличению средней продолжительности жизни россиян до 78 и далее до 80 лет "невозможно без обеспечения лекарствами всех категорий населения".

Одной из существующих проблем отечественной фармацевтики Тумусов назвал тот факт, что система регистрации медицинских препаратов, которую пытаются внедрить в ближайшее время, еще "сырая", в достаточной мере не проработанная. "15% реально качественной продукции сейчас может браковаться из-за технических проблем маркировки по данной системе", - считает депутат.

В апреле участники круглого стола в Госдуме обсудили проблемы законодательного регулирования и упрощения процедуры регистрации лекарственных препаратов. В рекомендациях по итогам мероприятия, участие в котором приняли представители медицинского сообщества, отмечается необходимость поиска механизма более тесного взаимодействия профессионального сообщества и органов власти по вопросам исследований лекарств и госрегистрации отечественных инновационных релиз-активных препаратов. В частности, выступавший на столе член-корреспондент РАН Олег Эпштейн выразил уверенность в том, что "новейший класс релиз-активных лекарственных препаратов должен быть законодательно внедрен в первую очередь России, а не на Западе".

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Персоны
Тумусов, Федот Семёнович Скворцова, Вероника Игоревна
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