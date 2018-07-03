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Володин допустил возможность обсуждения в Госдуме вопроса о химической кастрации педофилов

Общество
3 июля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ранее Дума приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил возможности обсуждения вопроса о законодательном введении медицинской кастрации педофилов.

Вопрос поднял депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов во время рассмотрения на заседании во вторник проекта закона о расширении применения пожизненного заключения для лиц, виновных в преступлениях против половой неприкосновенности детей. "Независимо от срока давности в этом законе [необходимо] предусмотреть кастрацию этого подлеца", - заявил он.

Володин предложил Харитонову "оформить как поправку" свою инициативу. "Если это предложение ко второму чтению, мы можем этот вопрос с вами обсудить. Оформите как поправку", - сказал Володин в ответ депутату.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о расширении применения наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, а также о приостановлении сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

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Яровая, Ирина Анатольевна Володин, Вячеслав Викторович Харитонов, Николай Михайлович
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