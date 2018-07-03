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Вологодская область намерена развивать круизный туризм

Общество
3 июля, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Первый заместитель губернатора Антон Кольцов сообщил, что регион планирует "участвовать в проекте "Серебряное ожерелье России", а также предложить новый инвестиционный проект "Русские берега"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области намерены развивать круизный туризм в рамках проекта "Серебряное ожерелье России" и федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025)", сообщил во вторник первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

"Вологодская область претендует на участие в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма с несколькими проектами. Мы намерены развивать северный круизный туризм, участвовать в проекте "Серебряное ожерелье России", а также предложить новый инвестиционный проект "Русские берега", - приводит пресс-служба правительства региона слова Кольцова, которые он произнес по итогам совещания в Вытегорском районе с участием вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева, председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского и врио руководителя Ростуризма Николая Королева.

По словам вице-губернатора, во вторник в Вытегорском районе обсуждались перспективы развития туризма в районе и в области в целом. Основные вопросы и проблемы, которые обозначили представители бизнеса и эксперты, - это информирование о туристических продуктах и их продвижение, подготовка кадров для отрасли и создание инженерной инфраструктуры. "Все эти вопросы можно и нужно решать не только за счет вхождения в федеральную программу, но и на региональном уровне, чтобы развивать туризм", - сказал вице-губернатор, не раскрывая подробности заявленных туристических проектов.

По словам вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева, на примере Вытегорского района - самого отдаленного и малонаселенного муниципалитета области - проанализировали, как организована работа по продвижению туризма. Полученная информация будет использована при рассмотрении федеральных законов. Как отметил сенатор Игорь Фомин, у Вологодской области есть большой туристско-рекреационный потенциал: музеи, гостиничные комплексы, природа, а проблемы типичны для Северо-Запада, в особенности это вопрос привлечения туристов.

Представителям федеральной власти презентовали туристический потенциал Вытегорского района. Гости посетили аэропорт Вытегры, строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, краеведческий музей и музей "Подводная лодка Б-440", гостиничные комплексы, побывали на популярном у туристов объекте - на Андоме-горе.

В Вытегорском районе расположены популярные у туристов Онежское озеро, объекты Атлека, Девятинский перекоп, исчезающая река Ужла. Город Вытегра входит в межрегиональный историко-культурный и туристский проект "Серебряное ожерелье России". Вытегра расположена на перекрестке важнейших для Северо-Запада России транспортных коридоров: Москва - Мурманск и Санкт-Петербург - Архангельск, на берегу Волго-Балтийского канала. Туристский поток в Вытегорский район на сегодня составляет 80 тыс. туристов и экскурсантов.

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