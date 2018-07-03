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Почти 4 тыс. человек вышли из юго-западной зоны деэскалации в Сирии

Общество
3 июля, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Также сообщается, что в Восточной Гуте 109 человек вернулись в свои дома

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Почти 4 тыс. мирных жителей за сутки вышли с территории юго-западной зоны деэскалации в сирийской провинции Дераа, подконтрольной боевикам. Об этом во вторник сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из подконтрольных боевикам районов юго-западной зоны деэскалации выведено 3803 мирных жителя, 363 из которых направлены в лагеря беженцев "Джераб" и "Рсас" [провинции Дераа]", - сказал генерал-майор.

В Восточной Гуте 109 человек вернулись в свои дома. Российские врачи за день оказали помощь 10 жителям Сирии, в том числе пяти детям.

Кроме того, представители Центра по примирению проверили ход восстановления инфраструктуры в населенном пункте Ялда провинции Риф Дамаск. "В местной школе с использованием строительных материалов, предоставленных Центром по примирению, проводится ремонт учебных аудиторий. Открыт класс по изучению русского языка", - сказал Цыганков.

Российские специалисты провели встречу с директором дорожного строительства провинции Хомс, в ходе которой были спланированы мероприятия по восстановлению сети электроснабжения населенных пунктов. Представители Центра также приняли участие в заседании комитета национального примирения в городе Алеппо.

"В ходе встречи уточнена обстановка в Идлибской зоне деэскалации, обсуждены вопросы возвращения беженцев к местам постоянного проживания из-за границы, уточнены мероприятия по восстановлению разрушенной инфраструктуры населенных пунктов", - сообщил генерал.

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