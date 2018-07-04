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Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками

Общество
4 июля, 10:24 UTC+3

С начала чемпионата более 270 тыс. иностранных гостей задали свои вопросы волонтерам, работающим в столичном метрополитене

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Волонтеры в московском метрополитене с 12 июня помогают иностранным болельщикам сориентироваться в городе и решить нестандартные проблемы. Более 270 тыс. иностранных гостей получили ответы на свои вопросы, в том числе "где спит Ленин" и как попасть на "станцию с собачками", сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

Чаще всего у волонтеров спрашивают дорогу до Красной площади и Никольской, показывая просто фото толпы болельщиков на улице. 

"Пассажиры из других стран интересуются, где станция с собачками, имея в виду "Площадь Революции"", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Также иностранцы интересовались "где спит Ленин?" и могут ли они переночевать в метро, если у них есть безлимитный билет на сутки. 

Более 100 волонтеров дежурят ежедневно на центральных и пересадочных станциях московского метрополитена с 12 июня. За это время они помогли уже более 270 тыс. иностранных гостей.

Сотрудники метро не только отвечают на вопросы, но и решают нестандартные проблемы. Так на "Баррикадной" иностранцу помогли достать из водостока банковскую карту. На станции "Китай-город" аргентинцу вернули потерянный паспорт, туриста нашли через посольство и соцсети.

 

Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Он проходит в 11 городах РФ

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Ликсутов, Максим Станиславович
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