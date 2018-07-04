Безвизовое посещение России для участников ВЭФ-2018 будет действовать с 8 по 15 сентября

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Безвизовое посещение РФ для иностранных участников Восточного экономического форума будет действовать в 2018 году с 8 по 15 сентября. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно президентскому указу от 2016 года, кабмин ежегодно утверждает конкретные сроки безвизового пребывания в России иностранных участников ВЭФ, которым для этого нужно иметь лишь удостоверение личности и аккредитацию от оргкомитета форума. "Установить, что в 2018 году иностранные граждане и лица без гражданства пребывают в Российской Федерации в связи с участием в Восточном экономическом форуме с 8 по 15 сентября", - говорится в распоряжении правительства.

ВЭФ-2018 пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.