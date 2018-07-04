Директор школы считает, что популярность может стать испытанием для Руслана Салимгареева

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Внезапная слава, которая обрушилась на выпускника московской школы N 179 Руслана Салимгареева после новости о том, что он сразу на четырех ЕГЭ набрал по 100 баллов, является для него определенным испытанием. Об этом заявил ТАСС в среду директор школы N 179 Павел Якушкин.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что в этом году выпускник московской школы N 179 Руслан Салимгареев впервые набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ - обязательные русский язык и математику и два по выбору - на высший балл. Экзаменами по выбору стали биология и химия.

"Руслан - отличный парень, он очень ответственный, отзывчивый, разносторонний. Но я бы хотел сказать, что эта шумиха в СМИ не нужна. Это определенное испытание для него, надеюсь, он выдержит его, этот внезапно возникший интерес. Ведь Руслан на протяжении многих лет показывал высокие результаты, трижды побеждал на Всероссийских олимпиадах школьников и т. д.", - отметил Якушкин.

Он добавил, что выпускник, помимо 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии и биологии, набрал еще и 98 баллов по физике. "Так что он практически 500-балльник", - сказал директор, добавив, что очень гордится молодым человеком.

"Но я хочу вас уверить, что мы гордимся всеми своими учениками, не только Русланом. Выпускники этого года, которых примерно около 100, на протяжении своей учебы в 8-11 классах стали обладателями 42 дипломов Всероссийских олимпиад школьников. Девять наших выпускников стали стобалльниками", - указал Якушкин.

О школе

На вопрос о том, что помогает достигать таких высоких результатов его ребятам, директор рассказал про уникальные методики известного математика Николая Константинова, который работал в школе в 70-х. Сегодня, по словам директора, здесь преподают многие его ученики. "К примеру, у нас всегда на занятиях присутствует сразу несколько человек, кто учит ребят и проверяет их задания. За счет этого достигается полная обратная связь, каждому ученику уделяется достаточно внимания", - отметил Якушкин.

Он добавил, что в школе царит дружеская атмосфера, однако при этом разумные границы никто не переходит. "Ребята чувствуют тепло и неравнодушие своих учителей, однако всегда помнят, что перед ними, в первую очередь, педагог. Очень важно и то, что учителя поощряют в детях творчество, в школе много кружков для всестороннего развития, ребята часто ходят на экскурсии, посещают музеи и театры", - заключил директор.