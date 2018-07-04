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В Google отвергли обвинения в наличии доступа к почтовым ящикам у создателей приложений

Общество
4 июля, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Контроль и прозрачность всегда были "основными принципами работы с конфиденциальной информацией", сообщила Сьюзан Фрей, глава отдела, отвечающего за защиту персональной информации

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ТАСС, 4 июля. Американская компания Google заверила пользователей в надежности защиты их конфиденциальных данных. Во вторник глава отдела, отвечающего за защиту персональной информации, Сьюзан Фрей в блоге компании прокомментировала появившиеся в СМИ сведения о доступе разработчиков приложений к переписке пользователей.

"Прозрачность и контроль всегда были нашими основными принципами работы с конфиденциальной информацией", - заявила Сьюзан Фрей. Она сообщила, что Google обрабатывает письма пользователей в автоматическом режиме с помощью искусственного интеллекта, что позволяет улучшать продукт. Фрей также порекомендовала перед установкой сторонних приложений внимательно читать информацию о том, к каким данным они получат доступ.

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила о том, что разработчики сторонних приложений имеют доступ к содержанию почты клиентов сервиса Gmail. Однако, по ее данным, не все разработчики добросовестно запрашивали разрешение на это у пользователей. Газета также отметила, что в 2017 году Google отказалась сканировать почтовые ящики для персонализации рекламы.

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