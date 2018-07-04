Москалькова постарается добиться помилования Ярошенко перед встречей президентов РФ и США

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова постарается добиться помилования для российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее заключение в США, накануне встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом она заявила в среду в эфире Первого канала.

Ранее Ярошенко обратился к Москальковой с письмом, в котором он жалуется омбудсмену на пытки, плохие условия содержания и отсутствие медицинской помощи, которые он претерпевает, находясь в заключении в американской тюрьме.

"Я буду пытаться через наше министерство юстиции запросить вновь перевода для дальнейшего отбывания наказания [Ярошенко] в России. Я вновь обращусь по вопросу помилования. И в преддверии встречи Владимира Владимировича Путина и президента Соединенных Штатов [Дональда] Трампа мне кажется, что это очень важная тема", - ответила Москалькова на вопрос о том, как она собирается реагировать на полученное письмо от Ярошенко.

Она также отметила, что помилование российского летчика стало бы важным шагом для налаживания отношений между Россией и США. "Помилование человека нашло бы, конечно, отклик в российских сердцах, и это тоже шаг навстречу двум мощным системам", - сказала омбудсмен.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.