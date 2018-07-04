Студенты создали экологический маршрут для жителей и туристов Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Студенты создали в Ленинградской области новый экологический маршрут под названием "Война и мир Красной горки". Он пролегает вдоль южного берега Финского залива, сообщили в среду журналистам члены областного оргкомитета всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Война и мир Красной горки" - название, которое мы выбрали из предложенных, потому что узловой точкой на нашем маршруте будет форт Красная горка. Этот район играл не только природоохранную роль, но и роль охраны территории во время всех войн, которые здесь проходили. Во всех отношениях район нашего маршрута чрезвычайно интересен и перспективен" - сказала заведующая кафедрой туризма и социально-культурного сервиса Санкт-Петербургского института культуры Галина Лескова.

Новая экологическая тропа Ленинградской области включает поляну Бианки - охраняемый природный ландшафт, созданный на добровольные пожертвования жителей в память о писателе Виталии Бианки, форты Красная горка и Серая лошадь, державшие во время Второй мировой войны оборону Ораниенбаумского плацдарма, а также маяки и деревни. Маршрут был создан в рамках регионального этапа всероссийского конкурса "Зеленый маршрут", организованного Министерством культуры РФ совместно с всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы".

По итогам регионального заочного этапа оргкомитет конкурса определил победителя. Им стала сборная команда "Искатели", в которую вошли представители высших учебных заведений, историки, краеведы, экологи, волонтеры и фотографы. Всего в конкурсе участвовали четыре команды из университетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный институт культуры и сборная команда вузов.

"Маршрут совместил объекты исторического культурного наследия и экологического туризма, придав чисто экологическим маршрутам новый смысл. Мы не только показываем природу проходящим по маршруту туристам, но и обращаем их внимание на историю и культуру Ленинградской области" - сказал член оргкомитета конкурса, исполнительный директор Ассоциации краеведов Ленинградской области Станислав Низов.

2018 год объявлен губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Годом туризма. По данным областного комитета по туризму, Ленинградская область прошлым летом вошла в число лидеров событийного туризма среди регионов России. Ежегодно область посещают около 2 млн туристов, что почти равно численности населения региона.