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Депутат Госдумы предлагает Минпросвещению ввести в школах уроки интернет-грамотности

Общество
5 июля, 8:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Предложение основано на проведенных в регионах сторонниками партии "Единая Россия" опросов в рамках проекта "Безопасный интернет"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Боярский ("Единая Россия") направил на имя министра просвещения Ольги Васильевой письмо с предложением рассмотреть возможность введения в школах уроков интернет-грамотности.

В письме к министру, которое имеется в распоряжении ТАСС, Боярский отмечает, что в период с 15 по 30 мая сторонники партии "Единая Россия" в рамках своего приоритетного проекта "Безопасный интернет" провели анкетирование в 85 регионах страны по вопросам безопасности детей и подростков в сети. По его словам, из более чем 79 тыс. опрошенных респондентов 75% считают необходимым введение регулярных уроков "по безопасному и грамотному пользованию сетью интернет для школьников".

При этом каждый пятый (22%) респондент заявил, что сталкивался "с различными угрозами в интернете в отношении детей", такими, как азартные игры для детей (27%), интернет-зависимость (25%), платные подписки на интернет-ресурсах (16%). Также опрошенные сталкивались с вымогательством и мошенничеством в социальных сетях, "группами смерти", кибербуллингом (преследование и травля в интернете) и другими потенциально опасными для детей явлениями.

"Учитывая актуальность темы, прошу вас, уважаемая Ольга Юрьевна, оценить практическую возможность введения уроков интернет-грамотности для школьников", - обратился Боярский к главе Министерства просвещения.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Темы
"Единая Россия"
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