Американец установил рекорд, съев 74 хот-дога за 10 минут

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Звание чемпиона по скорости поедания хот-догов защитил в среду в Нью-Йорке 34-летний американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти. Как сообщило информационное агентство Associated Press, он за 10 минут сумел съесть 74 хот-дога - на два больше, чем на состязаниях прошлого года, и на 10 больше, чем его ближайший соперник 26-летний Кармен Синкотти.

Наградой победителю стал почетный "Горчичный пояс", который Честнат завоевывает уже в 11-й раз. Как заявил рекордсмен журналистам по завершении состязаний, он "действовал в яростном ритме".

Среди женщин первенствовала Мики Судо из Лас-Вегаса. Она справилась с 37-ю хот-догами и хотя не сумела повторить свое прошлогоднее достижение - 41 хот-дог, но тем не менее в пятый раз завоевала первый приз. Второе место досталось Мишель Леско из Тусона (штат Аризона), сумевшей за 10 минут съесть 28 булочек с сосиской.

По условиям состязания, традиционно проходящего в Бруклине в День независимости США, участники имеют право в процессе поглощения хот-догов держать в руках емкость с водой и пользоваться различными приправами. Предельное время состязания - 10 минут - было установлено в 2008 году. Ранее едокам давали 12 минут. Рядом с каждым участником стоит член судейской коллегии, который вслух ведет подсчет съеденным хот-догам.

Победитель в этом состязании удостаивается почетного "Горчичного пояса", и его имя заносят в "Зал славы поедателей хот-догов".