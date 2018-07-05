Верховный суд РФ: число дел о признании информации в интернете запрещенной быстро растет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд России отмечает стремительный рост числа поступающих в суды заявлений о признании информации, в том числе в интернете, запрещенной к распространению в стране. Об этом сообщила заместитель председателя Верховного суда РФ - председатель Судебной коллегии по административным делам Татьяна Петрова на заседании клуба имени Замятнина (министра юстиции времен судебной реформы 1860-х годов), созданного для обсуждения вопросов совершенствования судебной системы и формирования правовой культуры граждан.

"Таких дел в 2016 году было всего лишь около 2 тыс. А в 2017 году обнаружен стремительный рост такой категории дел - 8 тыс.", - сказала Петрова.

Она отметила, что эти дела "очень сложной категории, это дела новые, по которым еще не сформирована четко судебная практика". "Такая ситуация потребовала дополнительного правового регулирования", - заметила Татьяна Петрова. В этой связи Верховный суд предложил ввести особый порядок рассмотрения таких дел, внеся в октябре прошлого года свою инициативу среди других предложений по внесению изменений в процессуальное законодательство. В законопроекте предлагаются правила подсудности (ВС предложил передать эти дела из судов по гражданским делам в административное производство, где рассматриваются споры граждан с органами власти - прим. ТАСС), требования к административному исковому заявлению и к содержанию судебного решения.

Административные дела

В порядке административного судопроизводства (Кодекс об административном судопроизводстве начал действовать с 15 сентября 2015 года), например, рассматриваются дела, затрагивающие конституционные права граждан на свободу совести и убеждений, свободу мысли и слова и свободу общественных объединений (ст. 28, 29 и 30 Конституции РФ). Так, в административном порядке суды ежегодно рассматривают порядка 1,5 тыс. заявлений о прекращении деятельности СМИ, в 2016 и 2017 годах рассмотрели соответственно 6 и 7 тыс. заявлений о приостановке деятельности общественных, религиозных и иных некоммерческих организаций, также ежегодно рассматриваются до 2 тыс. дел, связанных с избирательными правами.

В 2016 году за нарушения права на разумные сроки судопроизводства или исполнение судебных решений судьи административных коллегий присудили гражданам компенсации на 18 млн рублей, в 2017 - уже на 86 млн. Ежегодно в административном порядке рассматриваются дела об оспаривании 3,5 тыс. нормативных актов, затрагивающих права граждан.

"Процент удовлетворения (жалоб на нормативные акты) - свыше 50%", - сообщила Татьяна Петрова. Она напомнила, что административное судопроизводство предполагает особый порядок при спорах граждан с органами власти и должностными лицами в порядке судебного контроля за обоснованностью и законностью при реализации органами власти своих полномочий.