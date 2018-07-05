Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Верховный суд РФ: число дел о признании информации в интернете запрещенной быстро растет

Общество
5 июля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В суде отметили, что в прошлом году поступило 8 тысяч заявлений о признании информации запрещенной к распространению в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд России отмечает стремительный рост числа поступающих в суды заявлений о признании информации, в том числе в интернете, запрещенной к распространению в стране. Об этом сообщила заместитель председателя Верховного суда РФ - председатель Судебной коллегии по административным делам Татьяна Петрова на заседании клуба имени Замятнина (министра юстиции времен судебной реформы 1860-х годов), созданного для обсуждения вопросов совершенствования судебной системы и формирования правовой культуры граждан.

"Таких дел в 2016 году было всего лишь около 2 тыс. А в 2017 году обнаружен стремительный рост такой категории дел - 8 тыс.", - сказала Петрова.

Она отметила, что эти дела "очень сложной категории, это дела новые, по которым еще не сформирована четко судебная практика". "Такая ситуация потребовала дополнительного правового регулирования", - заметила Татьяна Петрова. В этой связи Верховный суд предложил ввести особый порядок рассмотрения таких дел, внеся в октябре прошлого года свою инициативу среди других предложений по внесению изменений в процессуальное законодательство. В законопроекте предлагаются правила подсудности (ВС предложил передать эти дела из судов по гражданским делам в административное производство, где рассматриваются споры граждан с органами власти - прим. ТАСС), требования к административному исковому заявлению и к содержанию судебного решения.

Административные дела

В порядке административного судопроизводства (Кодекс об административном судопроизводстве начал действовать с 15 сентября 2015 года), например, рассматриваются дела, затрагивающие конституционные права граждан на свободу совести и убеждений, свободу мысли и слова и свободу общественных объединений (ст. 28, 29 и 30 Конституции РФ). Так, в административном порядке суды ежегодно рассматривают порядка 1,5 тыс. заявлений о прекращении деятельности СМИ, в 2016 и 2017 годах рассмотрели соответственно 6 и 7 тыс. заявлений о приостановке деятельности общественных, религиозных и иных некоммерческих организаций, также ежегодно рассматриваются до 2 тыс. дел, связанных с избирательными правами.

В 2016 году за нарушения права на разумные сроки судопроизводства или исполнение судебных решений судьи административных коллегий присудили гражданам компенсации на 18 млн рублей, в 2017 - уже на 86 млн. Ежегодно в административном порядке рассматриваются дела об оспаривании 3,5 тыс. нормативных актов, затрагивающих права граждан.

"Процент удовлетворения (жалоб на нормативные акты) - свыше 50%", - сообщила Татьяна Петрова. Она напомнила, что административное судопроизводство предполагает особый порядок при спорах граждан с органами власти и должностными лицами в порядке судебного контроля за обоснованностью и законностью при реализации органами власти своих полномочий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
2
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
3
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
4
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости