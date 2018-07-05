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Воробьев предложил сделать проезд в Москве для жителей Подмосковья от 60 лет бесплатным

Общество
5 июля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Губернатор отметил, что "есть возможность выполнить" эту часто повторяющуюся просьбу людей старшего поколения

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Пресс-служба губернатора и правительства Московской области/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте Москвы для жителей Подмосковья старше 60 лет. Об этом он заявил в четверг в ходе традиционного выступления в Московской областной думе.

"На встречах в Наро-Фоминске, Солнечногорске и других городах часто подходят люди старшего поколения и просят ввести льготу на бесплатный проезд в Москве. Мы должны слышать, что ждут и требуют от нас люди. Сегодня у нас есть возможность выполнить этот запрос. Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте для всех жителей Подмосковья начиная с 60 лет и старше", - сказал он.

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