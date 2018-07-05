Прокуратуру Севастополя может возглавить прокурор Адыгеи Большедворский

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя на внеочередной сессии в пятницу рассмотрят законопроект, который определит процедуру согласования кандидата на должность прокурора города, сообщили в четверг в пресс-службе заксобрания. После этого в городе смогут рассмотреть представление генпрокурора России Юрия Чайки, который просит назначить на эту должность прокурора Адыгеи Марка Большедворского.

"Основной вопрос повестки дня [внеочередной сессии]: рассмотрение проекта закона города Севастополя "О порядке согласования представления генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора города Севастополя", внесенного губернатором в законодательное собрание города Севастополя 4 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заксобрания города уточнили ТАСС, что в своем представлении генпрокурор просит согласовать кандидатуру Марка Большедворского, который сейчас возглавляет прокуратуру Адыгеи. "В пятницу мы еще не утверждаем [Большедворского] в должности прокурора, а обсуждаем законопроект ["О порядке согласования"]. У нас еще субъектового законопроекта нет, нужно сначала принять закон", - пояснила собеседница ТАСС.

Она не уточнила, когда будет обсуждаться непосредственно вопрос согласования представления генпрокурора о назначении на должность прокурора города.

Марк Большедворский родился в 1975 году. В 1997 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Прошел профессиональный путь от следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры Ангарска до первого заместителя прокурора Краснодарского края - прокурора города Сочи. Год назад был назначен прокурором Адыгеи.

В настоящее время прокуратуру Севастополя возглавляет Игорь Шевченко, работавший в прокуратуре города с 2003 года и назначенный прокурором города после вхождения Севастополя в состав РФ. В последнее время наблюдалось противостояние между нынешним прокурором города и администрацией Севастополя. Так, в марте губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства объявил, что прокуратура пыталась незаконно осмотреть его жилище, и призвал прокурора города Игоря Шевченко "не лезть в чужой дом", а заниматься работой.

В январе правительство Севастополя выиграло суд о праве собственности на земельный участок, который, как утверждали в правительстве города, ранее незаконно получил Шевченко. Источник в суде сообщил тогда ТАСС, что речь шла о прокуроре Севастополя.