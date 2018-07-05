Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратуру Севастополя может возглавить прокурор Адыгеи Большедворский

Общество
5 июля, 18:37 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 5, июля. /ТАСС

На фоне противостояния нынешнего прокурора Игоря Шевченко с городской администрацией Юрий Чайка уже предложил новую кандидатуру

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя на внеочередной сессии в пятницу рассмотрят законопроект, который определит процедуру согласования кандидата на должность прокурора города, сообщили в четверг в пресс-службе заксобрания. После этого в городе смогут рассмотреть представление генпрокурора России Юрия Чайки, который просит назначить на эту должность прокурора Адыгеи Марка Большедворского.

"Основной вопрос повестки дня [внеочередной сессии]: рассмотрение проекта закона города Севастополя "О порядке согласования представления генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора города Севастополя", внесенного губернатором в законодательное собрание города Севастополя 4 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заксобрания города уточнили ТАСС, что в своем представлении генпрокурор просит согласовать кандидатуру Марка Большедворского, который сейчас возглавляет прокуратуру Адыгеи. "В пятницу мы еще не утверждаем [Большедворского] в должности прокурора, а обсуждаем законопроект ["О порядке согласования"]. У нас еще субъектового законопроекта нет, нужно сначала принять закон", - пояснила собеседница ТАСС.

Она не уточнила, когда будет обсуждаться непосредственно вопрос согласования представления генпрокурора о назначении на должность прокурора города.

Марк Большедворский родился в 1975 году. В 1997 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Прошел профессиональный путь от следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры Ангарска до первого заместителя прокурора Краснодарского края - прокурора города Сочи. Год назад был назначен прокурором Адыгеи.

В настоящее время прокуратуру Севастополя возглавляет Игорь Шевченко, работавший в прокуратуре города с 2003 года и назначенный прокурором города после вхождения Севастополя в состав РФ. В последнее время наблюдалось противостояние между нынешним прокурором города и администрацией Севастополя. Так, в марте губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства объявил, что прокуратура пыталась незаконно осмотреть его жилище, и призвал прокурора города Игоря Шевченко "не лезть в чужой дом", а заниматься работой.

В январе правительство Севастополя выиграло суд о праве собственности на земельный участок, который, как утверждали в правительстве города, ранее незаконно получил Шевченко. Источник в суде сообщил тогда ТАСС, что речь шла о прокуроре Севастополя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь
Страны
Россия
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
5
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
6
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости