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Модельер Вячеслав Зайцев представит новую коллекцию на фестивале в Плесе

Общество
5 июля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Показ будет посвящен 80-летнему юбилею самого мастера

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Народный художник России Вячеслав Зайцев впервые представит новую детскую коллекцию на XIII Российском фестивале моды "Плес на Волге. Льняная палитра", который пройдет в Ивановской области с 13 по 15 июля при поддержке Минпромторга РФ и Национальной академии индустрии моды. Об этом рассказали в четверг на пресс-конференции организаторы форума.

"Вечерний показ коллекций народного художника России Вячеслава Зайцева в этом году посвящен 80-летнему юбилею мастера. Отличительной чертой станет презентация нового бренда мэтра моды. Вячеслав Зайцев, который по традиции приедет в Плес на фестиваль, представит свою новую коллекцию, порядка 50 моделей детской одежды. Гости нашего фестиваля будут первыми, кто увидит новую коллекцию", - уточнили организаторы.

Директор фестиваля Светлана Разина рассказала, что основной темой модного показа в этом году станет "Национальный стиль в современном костюме", широко будет представлено творчество модельеров Ивановской области, а также модельеров из Москвы, Вологды, Ленинградской области и Донецка. "Впервые в Плесе состоится презентация новой коллекции для людей с ограниченными возможностями здоровья", - добавила Разина.

Организаторы отметили, что во время дневных показов продемонстрируют 30 коллекций, также в программу вошли панельные дискуссии, выставки, Российский фестиваль детских театров моды, выставочный проект "Зураб Церетели - Вячеславу Зайцеву "Цветы для Маэстро SZ" и презентация парфюмерной платформы с участием молодых российских парфюмеров.

Вячеслав Зайцев - российский модельер, академик Российской академии художеств (РАХ), народный художник РФ (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Родился в Иванове.

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Персоны
Зайцев, Вячеслав Михайлович
Темы
Ивановская область Вологодская область Ленинградская область
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