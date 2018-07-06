На Украине с начала года более 40 раз нападали на сотрудников СМИ

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Количество инцидентов с журналистами на Украине продолжает расти, за последние три месяца больше всего подобных случаев зафиксировано в Киеве. Всего же с начала года сотрудники СМИ более 40 раз подвергались нападениям в стране. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

"В течение апреля-июня было зафиксировано 22 случая физической агрессии в отношении представителей СМИ", - говорится в сообщении. Согласно информации НСЖУ, "больше всего инцидентов произошло в Киеве и области - девять случаев, в Днепре (бывший Днепропетровск - прим. ТАСС) и регионе - три, на западе страны, в частности Волынской и Ровенской областях, Ужгороде и Львове - пять случаев с применением силы в отношении журналистов".

Как отмечают в Союзе журналистов, большинство случаев (13 эпизодов) было зафиксировано в мае, еще семь - в апреле и два - в июне. Одним из самых жестоких было нападение на двух волынских журналистов - Сергея Шаповала из бюро журналистских расследований "Волынь 24" и Романа Харченко с "12 канала", которые 20 апреля осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС в Тернопольщине. На них напали и избили, силой удерживали в помещении, а дорогостоящее оборудование, которым велась съемка, разбили вдребезги.

Кроме того, как отмечается в сообщении, НСЖУ вместе с партнерами выявил два новых случая применения силы в марте, которые ранее не были зафиксированы. В частности, это избиение британского журналиста из Би-Би-Си в Одессе.

Ранее глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил, что за первые три месяца этого года было зафиксировано 21 нападение на представителей СМИ. При этом он отметил, что виновные в данных преступлениях так и не были найдены и наказаны. НСЖУ неоднократно обращался в Верховную раду по этому вопросу, однако парламент так и не предпринял никаких действий.

По данным Генпрокуратуры Украины, в 2015 году было возбуждено 135 уголовных дел по фактам нападений на журналистов. Из них 120 квалифицированы по "мягкой" статье УК "Препятствование журналистской деятельности" и 14 по более "жестким" статьям, в том числе "Угроза либо насилие в отношении журналиста" и "Умышленное уничтожение имущества журналиста". В 2016 году количество зарегистрированных уголовных дел выросло на 60% - до 222. А в 2017 году еще на 30% - до 284, по тяжелым статьям количество возбужденных дел увеличилось до 65.