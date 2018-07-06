Немецкого болельщика могут наградить за спасение пострадавшего в ДТП в Сочи

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. ГУ МЧС по Краснодарскому краю обратилось в федеральный аппарат ведомства с просьбой наградить болельщика чемпионата мира по футболу, приехавшего из Германии, который помог спасти пострадавшего в ДТП в Сочи водителя мопеда, сообщил в пятницу журналистам глава кубанского управления ведомства Александр Тарарыкин.

"Буквально несколько дней назад было ДТП в Олимпийском парке, автомобиль врезался в мопед, на скутере парень серьезно пострадал. И немецкий болельщик, его звали Кевин, он спасатель, оказал помощь до приезда скорой помощи - он просто рядом переходил через пешеходный переход. <…> Мы инициировали через МЧС России его представление к награде", - сказал Тарарыкин.

Он уточнил, что до приезда спасателей и медиков Кевин провел реанимацию пострадавшего. В спешке спасатели спросили только имя немецкого коллеги, но потом, благодаря появившимся в интернете публикациям, удалось установить и другие его данные.

Чемпионат мира по футболу проводится с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах, в том числе на стадионе "Фишт" в Сочи, который уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1). Также здесь пройдет матч 1/4 финала (7 июля) Россия - Хорватия.