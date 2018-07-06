Комиссия ВКС РФ побывала в Монине для оценки возможности переноса экспонатов в "Патриот"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комиссия главкомата Воздушно-космических сил (ВКС РФ) приезжала в Центральный музей ВВС России в Монине, чтобы оценить возможность перемещения части экспонатов в подмосковный парк "Патриот". Об этом ТАСС рассказал в пятницу директор музея Александр Гончаров.

"Был соответствующий документ, комиссия приезжала. О результатах работы они не докладывали", - сообщил он.

Ранее в открытых источниках появился документ, свидетельствующий о том, что представители главного командования ВКС РФ прибудут на территорию музея в Монино, чтобы провести техническую экспертизу и определить возможности перемещения экспонатов авиационной техники из филиала центрального музея ВС РФ в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".

По словам Гончарова, основная правовая коллизия в ситуации с Монином заключается в том, что территория музея и его экспонаты находятся на балансе разных ведомств. "Экспонаты принадлежат Государственному музейному фонду - Министерству культуры РФ. Никакого отношения летательные аппараты музея Монина к Минобороны не имеют. Территория же и здания музея принадлежат Минобороны", - пояснил глава музея в беседе с ТАСС.

По его словам, в пятницу музей в Монине работает в штатном режиме и принимает большое количество посетителей. О том, что какие-то экспонаты, возможно, в скором времени переедут в парк "Патриот", руководство музея не извещали.

В 2016 году СМИ сообщали о планах разобрать и перевезти в парк "Патриот" экспонаты музея Военно-воздушных сил. Сотрудники музея рассказали о письменном распоряжении подготовить технику к переезду до 1 июля 2016 года. Тогда комитет Госдумы по обороне обратился к министру обороны РФ Сергея Шойгу отказаться от планов перевести музей Военно-воздушных сил из подмосковного Монина в парк "Патриот". Позднее Шойгу поручил проработать вопрос создания в подмосковном Монине центра патриотического воспитания молодежи.