Эксперт: иностранные болельщики раскупают книги Булгакова, Пушкина и Толстого

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Иностранные болельщики, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу поболеть за свои команды, раскупают книги русских писателей Михаила Булгакова, Александра Пушкина и Льва Толстого. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе сети "Московский дом книги".

"Иностранцы в основном проявляют интерес к русской классике. Булгаков, Пушкин, Достоевский, Толстой и Гоголь - авторы, книги которых чаще всего пользуются спросом", - привели в пресс-службе слова руководителя сети Надежды Михайловой.

По ее словам, самым востребованным среди туристов оказался Михаил Булгаков. "В июне продажи его [Булгакова] книг, изданных на иностранных языках, выросли на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее популярен среди всех произведений роман "Мастер и Маргарита" особенно на английском языке. Также книга востребована на испанском, немецком и итальянском языках", - сказала Михайлова.

Среди других раскупаемых книг - романы "Анна Каренина" Толстого, "Идиот" Федора Достоевского и "Доктор Живаго" Бориса Пастернака. Чемпионат мира в России завершится 15 июля.