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Пользователи "ВКонтакте" смогут делать пожертвования в благотворительные организации

Общество
6 июля, 15:31 UTC+3

Сейчас есть возможность сделать разовые пожертвования с помощью платформы VK Pay

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Пользователи "ВКонтакте" через платформу социальной коммерции VK Pay в разделе "Помочь" смогут осуществлять переводы средств в благотворительные организации. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Сейчас есть возможность сделать разовые пожертвования в четыре проверенных фонда - "Подари жизнь", "Даунсайд Ап", "Линия жизни" и WWF Россия.

"Платформа поможет благотворительным организациям получать больше поддержки от неравнодушных граждан для развития их деятельности", - заявила руководитель направления "Благотворительность" в "Команде ВКонтакте" Екатерина Кочнева.

Как указывается в сообщении пресс-службы, в будущем станут доступны поддержка регулярных платежей и другие специальные возможности. Также в VK Pay будут добавляться новые благотворительные фонды. Всего в социальной сети верифицировано более 60 благотворительных организации, каждая из которых прошла предварительную ручную проверку.

"ВКонтакте" запустила платформу социальной коммерции VK Pay в конце июня. С ее помощью можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах соцсети.

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