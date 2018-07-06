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Кавказский заповедник создал 18 экологических маршрутов для туристов Сочи

Общество
6 июля, 17:16 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, июля. /ТАСС

К началу зимнего курортного сезона планируется открыть еще три новых маршрута

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Кавказский биосферный заповедник

Кавказский биосферный заповедник

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Кавказский заповедник создал 18 экологических маршрутов, рассчитанных на туристов Сочи, сообщил в пятницу глава города Анатолий Пахомов.

"На территории Кавказского биосферного заповедника созданы 18 экологических маршрутов. В конце 2017 года созданы новые маршруты - По долине Ачипсе, Медовеевка - Красная Поляна", - сказал мэр.

По его словам, в 2018 году к началу зимнего курортного сезона готовятся к открытию ещё три совершенно новых маршрута. "К летнему сезону-2018 на территории курорта "Роза Хутор" открыт природный парк водопадов "Менделиха". Здесь же, на "Роза Хутор", созданы велотрассы среднего уровня сложности протяженностью от 2 до 3 км", - уточнил Пахомов.

Он рассказал, что в летнем сезоне на курорте "Горки Город" также открылись новые пешие экомаршруты для путешествий по труднодоступным местам в горах Красной Поляны. Они расположены на высоте от 960 до 2200 м над уровнем моря.

Мэр напомнил, что в сезоне 2018 года Сочи планирует принять более 6 млн туристов, в том числе 3,5 млн гостей - летом.

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