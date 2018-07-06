Время приезда скорой в Туле сократилось вдвое после создания единой диспетчерской службы

ТУЛА, 6 июля. /ТАСС/. Время приезда бригад скорой помощи на место ДТП и по вызовам жителей на дом в Туле сократилось в два раза после создания единой диспетчерской службы при Центре медицины катастроф. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Создание единой диспетчерской службы при Центре медицины катастроф - назревший вопрос. И конечно же, мы уже видим положительную динамику - в Туле время ожидания сократилось вдвое. Это подтверждают и данные независимых наблюдений, и данные информационной системы, работающей в Центре, которая позволяет осуществлять независимый контроль от поступления вызова до действий диспетчеров и бригад скорой помощи", - сказал Дюмин.

Глава региона отметил, что ранее были нередки случаи, когда время ожидания приезда скорой доходило до 40 минут и более. По информации регионального министерства здравоохранения, сейчас бригады медиков приезжают за 20 минут на 86% вызовов, а при выездах на место ДТП этот показатель составляет 96%.

"Такой же результат должен быть достигнут и в других муниципальных образованиях региона. Люди ждут от скорой помощи оперативности и профессионализма, это должно быть обеспечено", - отметил Дюмин.

Как сообщалось, Центр медицины катастроф создали в 2018 году на базе станций скорой помощи города Тулы, к сентябрю 2018 года в его состав войдут станции всех 25 районов Тульской области. Центр осуществляет координацию работы всех служб, задействованных в реагировании на ДТП, единая диспетчерская служба управляет работой скорой медицинской помощи области, обеспечивает круглосуточный прием звонков на номер телефона "03".

Информационная система скорой помощи интегрирована с информационной системой "112".