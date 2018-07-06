Росавтодор: Около 800 тыс. машин проехали по Крымскому мосту с момента открытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Около 800 тыс. автомобилей проехали по автомобильной дороге через Керченский пролив с момента ее открытия, которое состоялось 16 мая, сообщает в пятницу пресс-служба Росавтодора.

"С момента открытия движения 16 мая 2018 года по автодороге по Крымскому мосту проехали почти 800 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 9 тысяч автобусов", - говорится в сообщении со ссылкой на Романа Новикова, начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (управляет Крымским мостом).

По его словам, идет "постепенный рост трафика" по мосту, это обусловлено курортным сезоном. "В мае среднесуточная интенсивность составляла около 13 тысяч автомобилей, в июне превысила 15 тысяч, а в первых числах июля достигла отметки в 18 тысяч транспортных средств", - сказал он.

В пресс-службе также рассказали, что за минувшие 1,5 месяца на Крымскому мосту произошло три ДТП, при этом все - в комфортных погодных условиях, из-за несоблюдения правил дорожного движения.

"Наиболее распространенным нарушением ПДД на Крымском мосту остается превышение скоростного режима при максимальной разрешенной скорости 90 км/час. Остановки для фотографирования, фиксировавшиеся в первые недели движения по мосту, сейчас происходят реже, однако, все еще отмечается опасное использование водителями мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

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Крымский мост

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая рано утром по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.

Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.