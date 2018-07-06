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Росавтодор: Около 800 тыс. машин проехали по Крымскому мосту с момента открытия

Общество
6 июля, 18:36 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, июля. /ТАСС

По мнению ведомства, рост трафика обусловлен курортным сезоном

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Около 800 тыс. автомобилей проехали по автомобильной дороге через Керченский пролив с момента ее открытия, которое состоялось 16 мая, сообщает в пятницу пресс-служба Росавтодора.

"С момента открытия движения 16 мая 2018 года по автодороге по Крымскому мосту проехали почти 800 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 9 тысяч автобусов", - говорится в сообщении со ссылкой на Романа Новикова, начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (управляет Крымским мостом).

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По его словам, идет "постепенный рост трафика" по мосту, это обусловлено курортным сезоном. "В мае среднесуточная интенсивность составляла около 13 тысяч автомобилей, в июне превысила 15 тысяч, а в первых числах июля достигла отметки в 18 тысяч транспортных средств", - сказал он.

В пресс-службе также рассказали, что за минувшие 1,5 месяца на Крымскому мосту произошло три ДТП, при этом все - в комфортных погодных условиях, из-за несоблюдения правил дорожного движения.

"Наиболее распространенным нарушением ПДД на Крымском мосту остается превышение скоростного режима при максимальной разрешенной скорости 90 км/час. Остановки для фотографирования, фиксировавшиеся в первые недели движения по мосту, сейчас происходят реже, однако, все еще отмечается опасное использование водителями мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

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Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая рано утром по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.

Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.

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