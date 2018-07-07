Российские военные помогают сирийцам восстанавливать школы и инфраструктуру

ДАМАСК, 7 июля. /ТАСС/. Российские военные привезли строительные материалы в школу города Баббила под Дамаском, получившую повреждения в результате боевых действий. Об этом сообщил журналистам начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон по Дамаску Владимир Залозный.

По его словам, всего было доставлено более 100 листов ДСП и обрезная доска для починки парт и дверей, почти 2 км силового кабеля, а также около 3 км проводки для налаживания электроснабжения.

"Мы сейчас находимся в населенном пункте Баббила, провинция Риф-Дамаск. Центр по примирению сторон уже не в первый раз оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры в образовательных учреждениях на территории САР. До этого мы проводили такую же акцию в населенном пункте Ялда и населенном пункте Бейт-Сахм этой же провинции. Этот строительный материал очень востребован, он используется для восстановления парт школьных, дверей, которые были повреждены в результате боевых действий в этом регионе", - сказал Залозный.

Электричество и вода

Восстановление школ и инфраструктуры идет и в других населенных пунктах в предместьях столицы. Так, в Бейт-Сахме жители ремонтируют учебное заведение с использованием материалов, которые тоже завезли российские военные.

"Мы работаем день за днем, и ситуация у нас улучшается. Конечно, есть затруднения, для преодоления которых мы обращаемся к более высоким представителям власти. Самое главное для нас сегодня - это проблема нехватки электричества. По опыту восстановления мирной жизни в других городах я могу сказать: как только туда подают электричество, экономика сразу поднимается на 80%", - сообщил журналистам глава администрации Бейт-Сахма Самер Шабани.

По его словам, Бейт-Сахм и соседний район Акраба являются промышленными и во многом зависят от электричества. "Решение этого вопроса зависит от министерства электроэнергетики. Мы обращались к ним полтора месяца назад и ждем положительного ответа на свой вопрос", - отметил Шабани.

Он также проинформировал, что в скором времени будет решен вопрос обеспечения указанного района водой: уже подписаны соответствующие контракты.

"Поддержка Российской Федерации очень важна. Мы в Сирии привыкли к этой помощи, и эта помощь не ограничивается только сферой просвещения. Ваша помощь идет по всем возможным направлениям. Благодаря вашей помощи мы смогли выгнать террористов из нашего района", - заключил Шабани.

Успеть к новому учебному году

Помимо этого, мирная жизнь возвращается в бывший лагерь палестинских беженцев Ярмук, где, помимо разбора завалов, активно идет восстановление местной школы.

"Мы сделали треть работы и очень торопимся, чтобы успеть к новому учебному году. Здесь обучалось 250 детей, а может учиться сразу 600 детей. Сейчас нам надо сделать 600 парт и 250 дверей, и мы спешим, чтобы успеть до начала учебного года", - сообщил журналистам учитель Мухаммед Букари.

Сирия продолжает приходить в себя после войны, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Правительство арабской республики при помощи России делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон констатировали, что обстановка в провинциях Хама и Хомс нормализуется. Остальные регионы тоже возвращаются к мирной жизни. Так, ранее в результате успешных переговоров российской стороны часть боевиков в провинции Дераа сложила оружие и согласилась на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.