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Жильцов аварийного дома в Петроградском районе Петербурга разместили в маневренном фонде

Общество
7 июля, 13:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, июля. /ТАСС

Сколько временным переселенцам придется провести во временном жилье, пока неизвестно

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Двенадцати жильцам дома на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, в котором образовалась трещина на несколько этажей, предоставили временное жилье в маневренном фонде. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Петроградского района города на Неве.

"Двенадцать человек заселили в маневренный фонд в Петроградском районе. Это все, кто нуждался [во временном переселении]. Остальные в 21:20 вчера были допущены в свои квартиры", - сказал собеседник агентства.

Сколько временным переселенцам придется провести во временном жилье, пока не ясно, добавил он. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия, проводится обследование здания.

Утром в пятницу сотрудники МЧС вынуждены были эвакуировать жильцов дома на Зверинской улице на Петроградской стороне. Причиной стала трещина на перегородке между вторым и третьим этажами. Дом № 20 по Зверинской улице Петроградского района был построен в 1910 году, он не является памятником архитектуры. За последние полгода жильцы этого дома неоднократно писали жалобы на неудовлетворительное состояние лифтов, освещения в подъезде и содержание чердаков.

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